Guanzate, non accetta la fine della relazione: incendia lo chalet della ex compagna (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Un quarantenne è stato arrestato in flagranza di reato per danneggiamento seguito da incendio a Guanzate, in provincia di Como. Ha dato fuoco allo chalet della ex in via del Bosco perché non aveva accettato la fine della loro relazione. I carabinieri lo hanno sorpreso con accendini e una bottiglia di alcol. fanpage

