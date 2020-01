Gregoretti, Matteo Salvini vincerà? Spuntano le mail di Conte nelle mani di Gasparri: fregato (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Maurizio Gasparri affila i coltelli e si prepara già per incriminare Giuseppe Conte sul caso Gregoretti. All'indomani del voto che ha decretato il via libera al processo contro il leader della Lega, il presidente della Giunta per le immunità ha tirato fuori prove schiaccianti del coinvolgimento del liberoquotidiano

LegaSalvini : LA LEGA LANCIA IL GIORNO DI DIGIUNO PER MATTEO SALVINI: 'DIFENDE LA PATRIA, RISCHIA LA GALERA' ??ADERISCI A… - LegaSalvini : ++ SALVINI A PROCESSO PER AVER DIFESO LA PATRIA? ADERISCI A #DIGIUNOPERSALVINI ++ Caso Gregoretti, Matteo Salvini… - GruppoFICamera : #Gregoretti @giorgiomule: 'Voteremo convintamente contro il processo a Matteo Salvini. Coerenza e serietà dovrebber… -