Gazzetta: Politano vuole la Roma, anche a Napoli guadagnerebbe di più (Di mercoledì 22 gennaio 2020) È arrivata subito dopo la splendida vittoria conquistata al San Paolo in coppa Italia la notizia che il Napoli si riapre la pista Politano. Giuntoli e Marotta sarebbero tornati a parlare della possibilità del passaggio in azzurro per l’attaccante oramai fuori dai progetti di Conte “Il giocatore vuole la Roma, ma le discussioni tra le due società non hanno trovato, finora, un punto d’incontro e Politano potrebbe prendere in considerazione l’idea di andare a Napoli dove guadagnerebbe di più. All’Inter, Giuntoli ha presentato un’offerta vantaggiosa, prenderebbe il giocatore in prestito con obbligo di riscatto così che a giugno, con 25 milioni, completerebbe l’operazione. Se la Roma non dovesse rilanciare, Politano sarebbe destinato al Napoli e nella trattativa potrebbe rientrare anche Llorente” L'articolo Gazzetta: Politano vuole la Roma, anche a Napoli guadagnerebbe di ... ilnapolista

Gazzetta_it : #Calciomercato, si è conclusa l'operazione #Politano-#Spinazzola: una farsa che è specchio del momento difficile de… - Spazio_Napoli : - napolista : Gazzetta: #Politano vuole la #Roma, anche a #Napoli guadagnerebbe di più #Giuntoli ha presentato un’offerta vantag… -