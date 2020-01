Ex On The Beach, la seconda stagione dal 22 gennaio su MTV con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Ex On The Beach 2 dal 22 gennaio su MTV. Tra le novità alla conduzione la coppia Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser Da mercoledì 22 gennaio alle ore 22:50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV, torna per la sua seconda edizione nella versione italiana, composta da dieci puntate, Ex On The Beach Italia. La twerking queen Elettra Lamborghini ha ceduto il timone della conduzione alla coppia Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, per la prima volta in veste di presentatori. A loro il compito di commentare tutti i colpi di scena e i momenti sopra le righe del programma. In una fantastica villa dell’Andalusia, i sette single – tra uomini e donne – protagonisti della seconda edizione del programma pensano di trovarsi in una location da sogno per partecipare ad un reality che gli permetterà di vivere una fantastica vacanza extra lusso. Quello che non sanno è che 11 ex faranno di ... dituttounpop

