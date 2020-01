Don Matteo 12, Ricordati di Santificare le Feste è il comandamento di giovedì 23 gennaio (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Don Matteo 12 su Rai 1 anticipazioni puntata 23 gennaio Ricordati di Santificare le Feste il comandamento della settimana 10 puntate e 10 comandamenti per Don Matteo 12 e nella puntata di giovedì 23 gennaio è la volta del comandamento Ricordati di Santificare le Feste, in onda dalle 21:30 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, dove si trovano tutte le precedenti 11 stagioni. In attesa di capire se sarà effettivamente l’ultima stagione di Don Matteo, ecco quello che ci aspetta nella terza puntata del 23 gennaio. 12×03 Ricordati di Santificare le Feste A Spoleto nel mondo immaginario di Don Matteo è Pasqua e il capitano Tommasi interpretato da Simone Montedoro, insieme a Lia e al piccolo Nino. In seguito a un violento colpo in testa, Giulio è convinto di essere ancora il Capitano di Spoleto e di essere fidanzato con la PM Bianca Venezia. Per non peggiorare la situazione, Nino ... dituttounpop

