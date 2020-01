Dolore al funerale di Rosalia e Matthias, una bara per mamma e figlioletto (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Si è svolto questa mattina il funerale di Rosalia Nuara e il piccolo Matthias. L’ultimo saluto alla mamma e al suo piccolo è stato dato nella chiesa di Santa Chiara, nel quartiere Noce di Palermo. Scene di lacrime e Dolore ai funerali di Rosalia e il figlioletto che, per concessione del Comune di Palermo, sono stati riposti nella stessa bara. Erano oltre un centinaio erano le persone presenti al funerale che si è svolto nella chiesa di via via Giuseppe Crispi. Tra i presenti i figli della donna e il marito in lacrime per la tragedia avvenuta nel corso della notte tra giovedì e venerdì scorso alla clinica Triolo. Prima è deceduta da donna per un arresto cardiaco. Poi è stato fatto nascere il piccolo che però non ce l’ha fatta. La donna è deceduta la notte fra giovedì e venerdì scorso alla clinica Triolo Zancla, mentre era ricoverata in attesa di partorire. Il figlioletto che ... direttasicilia

