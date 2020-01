Capodanno cinese 2020 Milano: quando si festeggia (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La città di Milano si appresta a festeggiare la ricorrenza del Capodanno cinese 2020. Come da tradizione, l’inizio del nuovo anno secondo il calendario zodiacale del Paese asiatico sarà salutato con l’affollata sfilata del Dragone in via Sarpi, la via più importante per la comunità cinese. Il 2020 segna l’avvento dell’anno del Topo. Sono previsti festeggiamenti non soltanto nel capoluogo meneghino ma in tutto il territorio italiano, della durata di circa due settimane. Di seguito le informazioni più importanti da conoscere sul Capodanno cinese 2020 a Milano. Capodanno cinese 2020 Milano: le date Secondo il calendario zodicale della Cina, il Capodanno cinese ricade sabato 25 gennaio. In questa data, stando sempre alla tradizione del Paese di Xi Jinping, il Topo prenderà il posto del Maiale. Non sempre però la data del Capodanno cinese coincide con i festeggiamenti ... notizie

Inter : ?? | BACKSTAGE Le immagini più divertenti dal backstage del nostro video che celebra l'inizio del #LunarNewYear ??… - LukDer1995 : RT @marifcinter: Dai su: il Capodanno cinese, la maglia speciale da spingere sul mercato. E dai su...sarebbe una presentazione perfetta no?… - johncapital : @Peppe_Salines @massimozampini @juventibus Stai calmo e goditi il Capodanno cinese, auguri prescritto! -