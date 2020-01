Alvino: Allan può recuperare per la Juve, Koulibaly e Mertens no (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Allan potrebbe recuperare in tempo per la gara di domenica prossima contro la Juventus. Anche se oggi il centrocampista brasiliano si è limitato alle terapie, secondo Carlo Alvino proprio lui è l’unico dei big infortunati a poter esserci nella sfida con i bianconeri. Per il giornalista di Tv Luna infatti Koulibaly e Mertens non ce la faranno nemmeno stavolta. Per il difensore lo stesso Gattuso nella conferenza post-Lazio ha annunciato nuovi esami clinici per capire le sue reali condizioni. Koulibaly e Mertens non recuperano per domenica. Dovrebbe farcela, invece, Allan. — Carlo Alvino (@CarloAlvino) January 22, 2020 L'articolo Alvino: Allan può recuperare per la Juve, Koulibaly e Mertens no ilNapolista. ilnapolista

