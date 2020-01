2019 nCoV: il Coronavirus e la trasmissione più difficile dell’influenza (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Un uomo di trent’anni è stato ricoverato in misura precauzionale in ospedale a Everett vicino a Seattle, negli Stati Uniti, con il nuovo Coronavirus cinese 2019-nCoV. Lo ha annunciato annunciato il Centro di controllo delle malattia e di prevenzione (Cdc), che ha confermato il primo caso negli Usa, ultimo Paese interessato dopo Cina, Giappone, Corea del Sud, Thailandia e Taiwan. Il malato, la cui identità non è stata rilevata, era stato a Wuhan, focolaio della patologia, ma non aveva visitato nessuno dei mercati da cui provenivano molti casi della città cinese, ha affermato Nancy Messonnier, direttore del Centro malattie respiratoria del Cdc in una teleconferenza con la stampa. 2019-nCoV: il Coronavirus cinese e il bollettino (Corriere della Sera, 22 gennaio 2020) Intanto, racconta oggi Repubblica, i numeri dei malati contagiati e uccisi dal micro organismo ieri sono aumentati ... nextquotidiano

