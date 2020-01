Virus Cina,a Fiumicino controlli febbre

Virus identificato in Cina sbarchi anche in Europa. Dopo la conferma della trasmissione anche tra uomo e uomo, l'Ecdc ha ritoccato al rialzo la classificacazione del rischio da basso a moderato Da dopodomani a Fiumicino,data in cui è previsto il prossimo volo da Wuhan, ci sarà il controllo della temperatura dei passegeri attraveso scanner. La regione Lazio ha convocato per venerdì all'Istituto nazionale di malattie infettive dello Spallanzani,a Roma, un vertice per il protocollo operativo.(Di martedì 21 gennaio 2020) Sale il rischio che il nuovo coronaidentificato insbarchi anche in Europa. Dopo la conferma della trasmissione anche tra uomo e uomo, l'Ecdc ha ritoccato al rialzo la classificacazione del rischio da basso a moderato Da dopodomani a,data in cui è previsto il prossimo volo da Wuhan, ci sarà il controllo della temperatura dei passegeri attraveso scanner. La regione Lazio ha convocato per venerdì all'Istituto nazionale di malattie infettive dello Spallanzani,a Roma, un vertice per il protocollo operativo.(Di martedì 21 gennaio 2020)

repubblica : Cina, virus misterioso: 'Confermata la trasmissione da uomo a uomo'. Oms convoca riunione d'emergenza [aggiornament… - Agenzia_Ansa : I morti per il virus misterioso in Cina salgono a sei. Riunione d'emergenza all'Oms. Scattati i controlli negli aer… - Agenzia_Ansa : Il rischio virus in Cina azzoppa i mercati asiatici. Annunciata una terza vittima e 140 nuovi casi di persone colpi… -