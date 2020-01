Ultime Notizie Roma del 21-01-2020 ore 14:10 (Di martedì 21 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione Francesco Vitale In studio c’è una Maggiore consapevolezza del cambiamento climatico è diventato un tema caldo ma da un altro punto di vista non è stato fatto nulla lei emissioni di CO2 non sono state ridotte le Questo è il nostro obiettivo l’ho detto attivista per il clima Greta tumberg al Forum economico mondiale di Davos e invitando ad ascoltare i giovani la scienza e criticando l’atteggiamento dei media le persone muoiono a causa del cambiamento climatico è anche una sola frazione di di centigrado di riscaldamento importante ma non credo di aver mai visto una sola media comunicarlo anche il DG del Fondo Monetario Internazionale georgieva ha invitato tutti ad agire sul cambiamento climatico spiegando che il comunità internazionale deve favorire politiche di bilancio che viene un sostegno ... romadailynews

