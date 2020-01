Scavalca cumulo di rifiuti e paga grattino: donna ‘eroe’ a Porta Nolana (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Una donna piuttosto anziana ha Scavalcato una montagna di rifiuti e, in equilibrio precario su di essi, paga il parchimetro. Il tutto è successo a Porta Nolana, in vico Calcare, a due passi dal centro storico della città. Le immagini sono state riprese da un cittadino e pubblicate da Il Mattino. Nel cumulo di rifiuti c’è tutto: immondizia, plastica, cartoni. Persino un frigorifero. E la donna, nonostante tutte queste difficoltà e la puzza che sicuramente proveniva da quell’ammasso , ha eroicamente pagato il grattino. In una zona tra l’altro dove, secondo il cittadino che ha effettuato la segnalazione, i vigili non si vedono mai. Eroicamente perché fare qualcosa di normale in un luogo che ha tutto fuori norma è qualcosa di straordinario. E’di questo avviso il cittadino che ha voluto così encomiare pubblicamente la donna. Secondo la ricostruzione ... anteprima24

