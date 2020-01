Sanremo 2020: svelata la lista delle cover e dei duetti (Di martedì 21 gennaio 2020) Sanremo 2020, come nelle passate edizioni, dedicherà una serata alle cover scelte dai big in gara. Il regolamento della settantesima edizione della kermesse canora prevede che i cantanti scelgano un brano sanremese a partire dalla sua prima edizione. I cantanti in gara, oltre a scegliere che canzone cantare, hanno potuto scegliere anche se duettare con qualcuno o cantare da soli. Ecco la lista dei duetti e delle canzoni che sentiremo durante la terza serata di Sanremo 2020, in programma il 6 febbraio. ANASTASIO – SPALLE AL MUROPIERO PELU’ – CUORE MATTOELODIE – ADESSO TU con AEHAM AHMADELETTRA LAMBORGHINI – NON SUCCEDERA’ PIU’ con MYSS KETAGIORDANA ANGI – LA NEVICATA DEL 56DIODATO – 24 MILA BACIRAPHAEL GUALAZZI – E SE DOMANI con SIMONA MOLINARIFRANCESCO GABBANI – L’ITALIANOALBERTO URSO – LA VOCE DEL SILENZIO con ORNELLA VANONIMARCO MASINI – VACANZE ROMANE con ARISAENRICO ... trendit

mante : Dopo aver calato l’asso Albano e Romina al Capodanno 2020 su Rai1, Amadeus cala l’asso Albano e Romina anche a Sanr… - Raiofficialnews : #Sanremo2020, i duetti e le canzoni della serata speciale di giovedì #6febbraio ?? - TizianaFerrario : ...Caro Fiorello non scherzare, le frasi sulle donne di Amadeus a Sanremo sono orrende e ti spiego perché in quest… -