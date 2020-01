Salvini? Ormai fa tutto da solo... Gregoretti, irritazione in FdI e FI (Di martedì 21 gennaio 2020) Prima chiede ai suoi senatori di votare sì al processo in Giunta per le autorizzazioni di Palazzo Madama e poi subito dopo lancia il sito internet digiunoperSalvini.it per invitare i simpatizzanti e i cittadini a non mangiare in solidarietà per il rischio processo (e carcere) per avere difeso la Patria e i... Segui su affaritaliani.it affaritaliani

AlessiaMorani : #Salvini ha dichiarato “Nessun legame del mio partito con Casa Pound, Forza Nuova e Fiamma'. La bugia ormai è il su… - fattoquotidiano : Salvini, Travaglio su La7: “Ormai non ha più niente da dire. Si ritiri in riflessione a Medjugorje, dove ha un filo… - NicolaPorro : I giornali sguazzano nella contrapposizione tra #Papi. La #magistratura decide che il #cellulare porta il #tumore,… -