Rafael Nadal elogia Jannik Sinner: “Penso avrà una grande carriera: un ragazzo umile, lavoratore e positivo” (Di martedì 21 gennaio 2020) Jannik Sinner ha sconfitto Purcell in tre set e si è qualificato al secondo turno degli Australian Open 2020, l’azzurro ha battuto l’australiano senza particolari difficoltà e si è guadagnato così il passaggio del turno con l’annessa sida all’ungherese Marton Fucsovics capace di eliminare il quotato Denis Shapovalov. L’altoatesino ha messo in mostra tutto il suo talento e ora vuole farsi strada sul cemento di Melbourne. Il 18enne sta facendo sognare gli italiani e sta ricevendo complimenti dai più grandi tennisti del mondo, ieri ne aveva parlato bene Roger Federer mentre oggi è toccato a Rafael Nadal dopo il match vinto agevolmente contro il boliviano Dellien. Ubaldo Scanagatta gli ha rivolto una domanda riguardo alla nostra promessa e il numero 1 al mondo ha elogiato Jannik Sinner: “Penso che Jannik sarà molto felice se 15 anni dopo avrà la carriera di ... oasport

WeAreTennisITA : Roger Federer e Rafael Nadal hanno annunciato la donazione di 250 mila dollari australiani per gli #AustralianFires… - OA_Sport : Rafael Nadal elogia Jannik Sinner: “Penso avrà una grande carriera: un ragazzo umile, lavoratore e positivo” - TennisWorldit : Rafael Nadal: 'La mia felicità non dipende dal record di Roger Federer' -