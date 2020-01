Questo potrebbe essere il design finale di PlayStation 5 (Di martedì 21 gennaio 2020) Un leak in attesa di conferma ufficiale o ennesima speculazione per cavalcare l'onda dell'attesa? Dare una risposta non è ancora possibile, ma l'immagine postata su 4chan è stata sufficiente per ispirare lo sviluppatore e artista digitale Falcondesign3D, che ha ricreato delle immagini 3D realistiche di PlayStation 5. fanpage

antimo61 : RT @andreasso1951: Signor Presidente, DEGLI ITALIANI, potrebbe decidersi a mettere un po’ di ordine, questo paese sta affogando nella ipocr… - TerlizziGerardo : RT @CesareSacchetti: La Cina potrebbe aver nascosto i veri numeri sul nuovo virus. I contagiati sarebbero 10 volte di più dei 1700 dichiara… - gitokko : RT @andreasso1951: Signor Presidente, DEGLI ITALIANI, potrebbe decidersi a mettere un po’ di ordine, questo paese sta affogando nella ipocr… -