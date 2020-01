Napoli, ufficiale: Gianluca Gaetano in prestito alla Cremonese (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – La notizia si sapeva ormai da un po’ ma solo oggi è arrivata l’ufficialità: Gianluca Gaetano è un nuovo calciatore della Cremonese. Il ragazzo classe 2000 ha lasciato l’azzurro per giocare in Serie B con più continuità. Di seguito il comunicato ufficiale apparso sui canali della società grigiorossa: “L’U.S. Cremonese comunica di aver acquisito dal Napoli le prestazioni sportive di Gianluca Gaetano. Il calciatore arriva in grigiorosso con la formula del trasferimento temporaneo. Nato a Napoli il 5 maggio 2000, centrocampista offensivo, Gaetano è cresciuto nella società azzurra. Con la maglia del Napoli ha esordito in Serie A il 12 maggio 2019 e in Champions League il 10 dicembre scorso nella gara con il Genk“. L'articolo Napoli, ufficiale: Gianluca Gaetano in prestito alla Cremonese proviene da Anteprima24.it. anteprima24

