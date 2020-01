Mercurius, la startup che applica la matematica alle scommesse sportive (Di martedì 21 gennaio 2020) Mercurius è una startup nata nel 2015 da un gruppo di matematici che sfruttano le potenzialità dell’intelligenza artificiale nel campo delle scommesse sportive. Fabrizio Machella, CEO di Mercurius, spiega in un’intervista a Notizie.it come è nata, come funziona e come si evolverà la startup. “Quello che facciamo con Mercurius – racconta Fabrizio Machella – è gestire il rischio e classificarlo nel senso di offrire degli strumenti a giocatori e asset manager per poter poi prendere delle decisioni informate, e quindi togliere al mondo del gioco e delle scommesse il grado di incertezza e portarlo a diventare qualcosa di gestibile” Si tratta di applicare gli strumenti che offrono la matematica e l’intelligenza artificiale ai campi con maggiore incertezza, come quello delle scommesse sportive, per calcolare in maniera esatta le probabilità di vincita, ... notizie

