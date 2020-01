Inter, ecco Moses. Oggi call-conference decisiva per Eriksen (Di martedì 21 gennaio 2020) La vicenda Spinazzola obbliga ad attendere il via libera dei medici, ma Victor Moses c’è. L’esterno, proprietà Chelsea ma parcheggiato al Fenerbahce, è arrivato ieri sera a Milano. Stamattina sosterrà le visite mediche con l’Inter (decisive anche perché arriva da un infortunio muscolare) e firmerà poi con i nerazzurri per circa 2,5 milioni di euro fino a giugno. Inter e Chelsea hanno raggiunto l’accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Visualizza questo post su Instagram What a win! Unbelievable performance from the boys. On a personal level great feeling to be on the scoresheet again too <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f525.png" alt=" open.online

