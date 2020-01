Eriksen all’Inter, Mourinho punge Ausilio: “Non parlo di giocatori di altri club” (Di martedì 21 gennaio 2020) José Mourinho, manager del Tottenham, ha parlato della situazione di Christian Eriksen, sempre più vicino all'Inter: "Per Eriksen non c'è alcuna novità. È convocato regolarmente e domani sarà titolare". Lo Special One non ha digerito le parole di Piero Ausilio sul calciatore danese e durante la conferenza stampa lo ha fatto notare: "Non parlo di giocatori di altri club". fanpage

