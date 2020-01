De Priamo-Ghera: basiti da proposta Vignaroli per discarica a Falcognana (Di martedì 21 gennaio 2020) Roma – “Rimaniamo basiti dalla nota con la quale il deputato grillino Vignaroli, presidente della Commissione Ecomafie, nel dichiarare la sua contrarieta’ al sito di Monte Carnevale propone di utilizzare il sito di Falcognana”. “Ricordiamo a Vignaroli che vista la sua alta carica istituzionale non e’ opportuno aprire una guerra tra territori e appare del tutto improprio che lui esprima un indirizzo favorevole rispetto ad un territorio diverso da quello ove risiede e nel quale vi sono altrettanti motivi patetici alla realizzazione di una discarica”. “Peraltro sulla discarica di Falcognana e’ gia’ stato approvato all’unanimita’ dall’Aula Giulio Cesare l’odg 180 del 21/12/2019 che esprime piena contrarieta’ all’utilizzo di quel sito”. “Fdi ha presentato la mozione per dire no alla ... romadailynews

