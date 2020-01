Biblioteca Provinciale, venerdì la presentazione del libro “I punti in cui scavare” (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutivenerdì 24 gennaio alle ore 17.30 presso la Biblioteca Provinciale di Benevento sarà presentato il libro “I punti in cui scavare” di Flavio Ingelzi. Un allarmante messaggio su tutti i cellulari annuncia un attacco nucleare mentre le campane della chiesa iniziano a suonare; un’anziana vedova sopporta le angherie di alcuni abitanti del suo quartiere; una ragazza accetta l’invito del suo ex per un incontro nella sua isolata casa di campagna; un ingenuo corriere deve consegnare a domicilio una scatola di cioccolatini a una celebre pornostar. E ancora: una misteriosa cometa genera il panico per le strade e un marito che passa a prendere la moglie nonostante la prostituta legata e imbavagliata nel bagagliaio. Riunendo racconti inediti con altri già selezionati dalle più coraggiose riviste letterarie italiane, Flavio Ignelzi presenta il meglio della sua ... anteprima24

