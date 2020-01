Australian Open 2020, Jasmine Paolini eliminata al primo turno per mano di Anna Blinkova (Di martedì 21 gennaio 2020) primo turno amaro per Jasmine Paolini, che si arrende ad Anna Blinkova per 5-7 4-6 e viene così subito eliminata dagli Australian Open 2020. Il match, disputato sul campo 14, dura un’ora e quarantuno minuti ed è estremamente equilibrato, ma la russa si dimostra più abile a piazzare la zampata vincente nei momenti decisivi. Ora la numero 58 del ranking WTA affronterà al secondo round la kazaka Zarina Diyas, che nella mattinata ha sconfitto in tre set la statunitense Amanda Anisimova. Il primo set è un continuo botta e risposta: nessuna delle due tenniste riesce ad ottenere stabilmente la leadership dell’incontro e si continua punto a punto fino all’epilogo. Il servizio non si rivela un fattore né da un lato né dall’altro, come dimostrano i due break per parte che arrivano in entrambi i casi in rapida sequenza (primo e secondo game, poi settimo e ottavo game), ... oasport

