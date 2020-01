Appena dimesso dal centro tumori, muore in uno schianto accanto alla figlia (Di martedì 21 gennaio 2020) Appena dimesso dal centro tumori di Aviano, 86enne muore in uno schianto accanto alla figlia. E’ successo questo pomeriggio sulla A28 tra Fontanafredda e Sacile Est. Un grave incidente è avvenuto oggi pomeriggio sulla A28 tra Fontanafredda e Sacile Est. L’incidente ha coinvolto due macchine e un mezzo pesante, la vittima è un uomo di … L'articolo Appena dimesso dal centro tumori, muore in uno schianto accanto alla figlia è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

Pierpaolo muore a 29 anni. Appena dimesso dall’ospedale - poi la tragedia : Pier Paolo Padovani aveva solo 29 anni. La tragedia inizia con una febbre altissima. Un malore atipico, che ha portato Pier Paolo a rivolgersi subito al pronto soccorso dell’ospedale di Cona. Febbre molto alta e mal di testa. Alcuni accertamenti, che sommariamente hanno spinto i medici a dimettere il ragazzo. Poi l’epilogo. Neanche 24 ore dopo, le condizioni di salute di Pier Paolo sono peggiorate. No ci si spiega come possa ...

Ferrara - 29enne muore per meningite fulminante : era Appena stato dimesso dall’ospedale : Pier Paolo Padovani, 29 anni di Ferrara , è morto lunedì scorso per una meningite da meningococco. Si era presentato il giorno prima in ospedale a Cona con febbre alta e mal di testa e poi era stato dimesso prima che le sue condizioni peggiorassero ulteriormente. La famiglia ha sporto denuncia: aperta un'inchiesta per omicidio colposo in attesa dell'autopsia. Avviata la profilassi per almeno cento persone.Continua a leggere

Roma - trovato morto nella sua abitazione : era Appena stato dimesso dall'ospedale : dimesso dall'ospedale è morto poi in casa. Un uomo di 54 anni è stato trovato senza vita ieri mattina nell'abitazione della madre in via Bernardo da Bibbiena, in zona...

canicattiweb : Appena dimesso dall’ospedale trova l’auto scassinata ed entra in coma, salvato dai medici e dal 118… - imarkez : RT @blogsicilia: Appena dimesso dall'ospedale trova l'auto scassinata ed entra in coma, salvato dai medici e dal 118 - - TH1NKorDIE : @ciaodom @PulvirentiSarah @Delta79779861 @matteosalvinimi Ahahahaha tu sei forte davvero ?????? ok queindi è una quest… -