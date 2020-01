Voragine zona Colosseo, inquilini attendono visite tecniche (Di lunedì 20 gennaio 2020) Roma – Trolley nei bar e portone chiuso, in via Marco Aurelio 20, a Roma, dove questa mattina prima una Voragine o poi un avvallamento dell’asfalto hanno portato i Vigili del Fuoco a evacuare uno stabile. Tra le cause al vaglio, anche dei problemi dovuti a delle perdite alle condutture di acqua e gas. Dalla palazzina per ora risultano essere state allontanate circa dieci persone, anche se al momento la Polizia di Roma Capitale e la Sala operativa sociale stanno ultimando le verifiche incrociate per rintracciare tutti i proprietari e gli abitanti del palazzo. Alcuni degli inquilini, con trolley al seguito, si trovano sparpagliati tra i bar della zona, in attesa di capire quando potranno far rientro nelle loro case. Al momento davanti allo stabile sono al lavoro alcuni tecnici Acea. Si attende anche l’esito delle verifiche tecniche da parte delle squadre del I Municipio ... romadailynews

romadailynews : #Voragine zona #Colosseo, inquilini attendono visite tecniche: #Roma – Trolley nei bar e… - infoitinterno : Roma. Voragine in zona Colosseo, 15 persone evacuate da palazzina - Marranna57 : #Roma sta sprofondando. Ogni giorno succede un disastro. Chi ci viene a salvare? Roma,… -