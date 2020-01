Paura a Porlezza: cade un cornicione, ragazza di 17 anni in fin di vita (Di lunedì 20 gennaio 2020) Una ragazza di 17 anni è ricoverata in fin di vita in ospedale dopo essere stata colpita da alcuni pezzi di cornicione staccatatisi da un palazzo. L’episodio è accaduto nel pomeriggio a Porlezza, in provincia di Como: la giovane era appena uscita da un negozio in centro quando è stata colpita dal cornicione, caduto da circa dieci metri. Soccorsa dal 118, è stata trasportata in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano. La tranquillità di un normale pomeriggio di sabato rovinata improvvisamente da uno sfortunato incidente: e adesso una ragazza di soli 17 anni si ritrova ricoverata in fin di vita sul letto di un ospedale. Ha dell’incredibile quanto accaduto attorno alle 16 di ieri, sabato 18 gennaio, a Porlezza, piccolo paese in provincia di Como che si affaccia sul lago di Lugano. Come riportato dal quotidiano “Il Giorno”, una ragazza che stava passeggiando in via ... limemagazine.eu

