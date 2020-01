Napoli | alcol ai minorenni | multati i locali della movida

Napoli - alcol ai minorenni : è emergenza. Controlli a tappeto nel week end : La Polizia municipale di Napoli, nel corso dei Controlli effettuati durante il fine settimana a contrasto del consumo di alcol da parte di minorenni, ha sorpreso 11 minorenni intenti a consumare alcolici nelle piazza del Vomero e del centro cittadino, la maggior parte dei quali minori di 16 anni. Gli agenti dell’Unità operativa Tutela emergenze sociali e minori di Chiaia hanno individuato due supermercati in prossimità di piazza Medaglie ...

Napoli : 23 multe a gestori di locali che hanno somministrato alcol a minori : Cronaca di Napoli: 23 sanzioni da parte dei Carabinieri a gestori di locali che hanno somministrato alcol a minorenni. Blitz contro la vendita di alcol al minori. Prima tranche di controlli nei locali pubblici, da parte dei Carabinieri del comando provinciale di Napoli, per scoprire commercianti che somministrano o vendono bevande alcoliche a minorenni. I […] L'articolo Napoli: 23 multe a gestori di locali che hanno somministrato alcol a ...

Napoli - alcol «facile» per i minorenni tra negozi e supermercati : alcol, è lui il principe del sabato sera per tanti minorenni assiepati all?esterno dei supermercati o all?angolo di una drogheria di bengalesi, pakistani o cingalesi. Shottini,...

Movida a Napoli - multe salate ai locali : vendevano bevande alcoliche a minorenni : multe salate a locali di Napoli che vendevano bevande alcoliche a minorenni. Le sanzioni durante i controlli dei carabinieri nel weekend della Movida napoletana, dai Quartieri Spagnoli al Vomero. I militari hanno fermato giovanissimi in possesso di droga, controllato ottanta persone e cinquanta veicoli.Continua a leggere

Napoli - le storie dei baby alcolisti : «Ho cominciato a bere a 10 anni» : A diciassette anni Mario è già un alcolista con un passato in una comunità di recupero. Giacomo ha quattro anni in più e il lunedì, dopo la sbornia, si sente...

Alcol ai minorenni : «Porto a casa i ragazzi della movida di Napoli - bevono e poi vomitano» : Daniele, 53 anni, i ragazzi di Chiaia lo conoscono molto bene, almeno quelli che frequentano le discoteche e lo chiamano ogni volta che non se la sentono di mettersi alla guida dopo una serata ad...

Napoli - un locale su 10 vende alcol ai minori : “Bere è come un post su instagram” : Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Giro di vite da parte della polizia municipale per la vendita di alcolici ai minorenni a Napoli. Dei 110 locali controllati negli ultimi tre mesi 15 sono stati beccati a vendere alcolici a minorenni senza nessun controllo dell’età degli avventori. I controlli sono stati eseguiti dai Vigili Urbani con un’unità operativa dedicata, quella per la Tutela minori ed Emergenze Sociali. Secondo i dati diffusi dal ...

Alcol ai minorenni - cento bar nel mirino a Napoli : «Sanzioni severe» : Pene inasprite, un baretto su dieci pizzicato a vendere Alcolici ai giovanissimi, quasi cinquanta minori nell'ultimo periodo sorpresi a consumare super Alcolici e controlli serrati nei weekend...

«Io - 15 anni - in giro tra i locali di Napoli : ecco dove mi vendono alcolici» : Una sera di movida come tante, una sera come tutte le sere a Napoli. Una sera in cui, per un minorenne, procurarsi birra, spritz o superalcolici è facile come bere un bicchier d?acqua....

Napoli - la festa senza regole : locali stracolmi - ragazza beve troppo alcol e viene colta da malore : La Polizia Municipale di Napoli in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno 2020 in Via Coroglio, a seguito dei controlli ad un locale adibito a discoteca e ristorante, ha accertato la presenza...

Botti e alcol : il primato dei feriti di Capodanno spetta ancora a Napoli : Botti di Capodanno, 48 feriti a Napoli e provincia, tre sono minori. Almeno una ventina i ricoveri in ospedale per abuso di alcolici. C’è una prima stima fatta dalla Questura di Napoli sul solito ‘bollettino di guerra’ all’indomani della festa per celebrare l’arrivo dell’anno nuovo. Nel 2020 crescono i ricoveri per abuso di alcol e […] L'articolo Botti e alcol: il primato dei feriti di Capodanno spetta ...

Napoli - nella notte di Capodanno anche due accoltellati - 28 interventi per abuso d'alcol e 17 per incidenti stradali : Due giovani sono stati accoltellati la notte scorsa a Napoli in distinti episodi e curati nell'ospedale Loreto Mare. Ne dà notizia il direttore generale della Asl Napoli 1 Centro, Ciro...