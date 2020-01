Minacce di morte alla nonna e aggressione ai carabinieri: arrestato 20enne (Di lunedì 20 gennaio 2020) Sofia Dinolfo Si tratta di un pregiudicato di Siracusa, per un futile motivo ha aggredito i familiari minacciando di morte la nonna con un taglierino alla gola, per non far salire i carabinieri in casa ha scaraventato nei loro confronti suppellettili e pezzi della mobilia distrutta poco prima Ha aggredito prima i familiari puntando poi un taglierino alla gola della nonna. Nel mentre minacciava di farle del male, nonostante la presenza dei carabinieri intervenuti per difenderla. Ma non solo, ha aggredito anche i militari lanciando verso di loro diversi oggetti dal balcone e opponendo resistenza nel momento in cui veniva fermato. Per questo motivo è stato arrestato in flagranza di reato. Si tratta di Michele Cunsolo, 20 anni, di Priolo, in provincia di Siracusa. Il giovane, nonostante la sua età, ha già alle spalle numerosi precedenti di polizia. Un disoccupato, conosciuto non ... ilgiornale

