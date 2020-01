Marc Marquez, la differenza tra le due spalle è impressionante (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il campione spagnolo mostra quanto sia diversa la muscolatura tra la spalla destra e la sinistra alle quali ha subito lo stesso intervento chirurgico a distanza di un anno uno dall’altro. fanpage

corsedimoto : MOTOGP - Marc Marquez continua la riabilitazione dopo l'operazione alla spalla destra. Honda in pista a Jerez con S… - giginha89 : MotoGP, occasione d’oro: Marc Marquez candidato ad un premio speciale - BibbiaGP : ?? #2019Revival ? ?? Per Marc Marquez Aragon è terra di conquista e la gara del 2019 non fa eccezione: Marc non fa pr… -