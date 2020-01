Libia, si conclude con un accordo (i punti principali) la Conferenza di Berlino. Merkel: “Soluzione completa” (Di lunedì 20 gennaio 2020) I grandi d’Europa (e non solo) si ritrovano a Berlino per la Conferenza sulla Libia. Al-Sarraj attacca l’Ue. Berlino (GERMANIA) – La Conferenza di Berlino sulla Libia è all’insegna del caos. Fino al giorno della prima del vertice c’erano seri dubbi sulle presenze di Haftar e al-Sarraj, i due protagonisti della crisi libica. Il grande appuntamento si è concluso con un accordo in 55 punti sottoposto ad Haftar e Al-Sarraj che hanno sottoscritto il documento pur senza incontrarsi. I due leader libici sono rimasti in stanze separate preferendo evitare contatti ravvicinati. Crisi Libia, la Conferenza di Berlino L’attesissimo vertice si apre con l’intervento della padrona di casa la Cancelliera Angela Merkel. Lo scopo dei partecipanti è quello di arrivare a un cessate il fuoco che possa essere in qualche modo duraturo. Ad infiammare la ... newsmondo

