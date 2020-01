Ladri in sacrestia, rubate le offerte nella chiesetta di Caronno (Di lunedì 20 gennaio 2020) Sono entrati nella Chiesa della Purificazione, a Caronno Pertusella, e hanno rubato le offerte della parrocchia conservate nella sacrestia. A fare la scoperta è stata una delle donne che apre e chiude la chiesetta, la quale ha trovato forzata la porta della sacrestia: il ladro ci è riuscito utilizzando qualche strumento da scasso, dopo essere entrato nella chiesetta dalla porta laterale aperta. Una volta all’interno, ha aperto mobili e cassetti, mettendo tutto a soqquadro, fino a quando ha trovato i contanti delle offerte, conservati per consegnarli ai responsabili parrocchiali: l’entità non è stata resa nota, ma pare fossero parecchi soldi. su Il Notiziario. ilnotiziario

