Gregoretti, la maggioranza non parteciperà al voto della Giunta delle immunità. Marcucci (Pd): “La riunione di oggi è illegittima” (Di lunedì 20 gennaio 2020) La maggioranza non parteciperà alla riunione né al voto (in programma oggi alle 17) della Giunta delle immunità del Senato, convocata alle 17 per votare la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Gregoretti. E’ quanto ha deciso la riunione di maggioranza, con i capigruppo di Pd-M5s e Italia Viva e i componenti della Giunta. “Personalmente reputo la riunione di oggi della Giunta illegittima, dopo quanto accaduto con la Giunta per il Regolamento per decisione della Casellati” aveva annunciato Andrea Marcucci, capogruppo del Pd in Senato. L'articolo Gregoretti, la maggioranza non parteciperà al voto della Giunta delle immunità. Marcucci (Pd): “La riunione di oggi è illegittima” LA NOTIZIA. lanotiziagiornale

MediasetTgcom24 : Gregoretti, la maggioranza diserta la Giunta su voto Salvini - TgLa7 : +++ #Gregoretti : maggioranza compatta diserta Giunta #immunità +++ @matteosalvinimi - agorarai : #Gregoretti 'confermata alle 15.30 la riunione di maggioranza per decidere una linea comune su caso Gregoretti, il… -