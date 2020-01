Grande Fratello Vip | opinionista contro Wanda Nara | Non capisco una mazza di quello

Valeria Marini gelosa di Vittorio Cecchi Gori | Scontro con Rita Rusic al Grande Fratello Vip : Lo anticipa direttamente il Grande Fratello Vip: Valeria Marini questa sera, lunedì 20 gennaio, proverà ad entrare nella casa. Sarà una sorpresa bomba che porta la showgirl ad irrompere nel reality, forse perché gelosa di Vittorio Cecchi Gori. Le scommesse sono per uno Scontro con Rita Rusic. La contesa è per Vittorio Cecchi Gori che […] L'articolo Valeria Marini gelosa di Vittorio Cecchi Gori | Scontro con Rita Rusic al Grande Fratello ...

Grande Fratello Vip 2020 - Fernanda Lessa chiede perché Serena Enardu è entrata in casa : la risposta di Pago spiazza tutti : Pago vuole tornare con Serena Enardu? Dopo l'incontro al Grande Fratello Vip se lo stanno chiedendo in molti. La coinquilina del cantante, Fernanda Lessa, ha voluto approfondire chiedendo al...

Grande Fratello Vip | Pasquale Laricchia ‘mette in riga’ Cucuzza : Una discussione specifica tra Pasquale Laricchia e Michele Cucuzza pone il primo in buona luce. E qualche altro concorrente del reality lo teme ai fini del gioco. Irrompe il ciclone Pasquale Laricchia al ‘Grande Fratello Vip 4’. L’ex concorrente del GF 3 ha lasciato il Tugurio, dove si trovava assieme a Patrick Ray Pugliese. E […] L'articolo Grande Fratello Vip | Pasquale Laricchia ‘mette in riga’ Cucuzza è ...

Grande Fratello Vip - Clizia Incorvaia si sfoga con Rita : “Sono troppo vera” : Clizia Incorvaia fa i primi bilanci al GF Vip: la confessione a Rita Rusic Rita Rusic e Clizia Incorvaia, dal primo momento che si sono incontrate nella casa del Grande Fratello Vip, hanno mostrato di avere una bella intesa. Per tale ragione le due, spesso e volentieri, si confrontano su vari argomenti, dandosi dei preziosi consigli. E giusto stanotte, prima di andare a dormire, Clizia Incorvaia ha voluto fare una sorta di bilancio su questi ...

Stasera in tv – Grande Fratello Vip : le anticipazioni del 20 gennaio : Torna l’appuntamento questa sera, lunedì 20 gennaio, con Grande Fratello Vip a partire dalle 21:25: le anticipazioni della puntata Da non perdere assolutamente la nuova puntata di Grande Fratello Vip su Canale 5 a partire dalle 21:25 condotto da Alfonso Signorini. Questa sera, lunedì 20 gennaio, ci sarà anche Valeria Marini che potrà anche rivedere […] L'articolo Stasera in tv – Grande Fratello Vip: le anticipazioni del 20 ...

Grande Fratello Vip - Karina Cascella contro Wanda Nara : Karina Cascella la conosciamo tutti. Volto noto dello showbiz italiano, la napoletana è stata una delle opinioniste storiche di Uomini e Donne. In seguito ha lasciato il programma di Maria De Filippi, ma è diventata ospite di altre trasmissioni sempre con lo stesso ruolo. Seguitissima su Instagram, Karina conta 1 milione di follower. Follower con i quali spesso interagisce e si lascia andare a sincere dichiarazioni di fronte alle domande dei ...

Grande Fratello Vip 2020 - quinta puntata in diretta – Arriva Valeria Marini : Valeria Marini Primo lunedì con il Grande Fratello Vip 2020 e qui su DavideMaggio.it scatta il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella Casa durante la quinta puntata. Grande Fratello Vip 2020: anticipazioni quinta puntata In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.40 circa, Alfonso Signorini conduce la quinta puntata del Grande Fratello Vip. Con lui in studio, come ...

Grande Fratello VIP 4 - anticipazioni puntata di lunedì 20 gennaio : La quarta edizione del GRANDE FRATELLO Vip, condotta da Alfonso Signorini, ritornerà questa sera in prime time con la quinta puntata. La scorsa settimana, come i telespettatori hanno visto, si è verificato un incontro tra la concorrente Rita Rusic e l’ex marito Vittorio Cecchi Gori. Stasera sarà sempre la Rusic protagonista di una visita inaspettata e molto particolare: in casa infatti ritornerà Valeria Marini (partecipò in veste di concorrente ...

Grande Fratello Vip 2020 : ospiti e anticipazioni di stasera 20 gennaio 2020 : Grande Fratello Vip 2020: ospiti e anticipazioni di stasera 20 gennaio 2020 Litigi, dispute, gossip e tanto divertimento, queste le caratteristiche del Grande Fratello Vip 2020. Lo spassoso reality show, in onda stasera 20 gennaio dalle 21.20 su Canale 5, approda al suo quinto appuntamento con sorprese, inaspettate rivelazioni ed esilaranti siparietti comici che innescano le dinamiche stesse del programma. Come di consueto, al timone ...

Programmi tv di stasera 20 gennaio : La guerra è finita su Rai Uno - Grande Fratello Vip su Canale 5 : Tra i Programmi TV di stasera c'è "La guerra è finita" su Rai Uno e "Grande Fratello Vip" su Canale 5. Tra i film di stasera 20 gennaio 2020 vi segnaliamo "Il Casanova" su Rai Movie e "I Mercenari 2" su Italia 1. Vediamo cos'altro c'è stasera in TV sui canali Rai, Mediaset e Sky.Continua a leggere

Grande Fratello Vip 4 diretta quinta puntata 20 gennaio 2020 : anticipazioni : Grande Fratello Vip 4, il reality prodotto da Endemol Shine Italy, condotto da Alfonso Signorini con Wanda Nara e Pupo nel ruolo di opinionisti, in onda, stasera 20 gennaio 2020, in prima serata è giunto al quinto appuntamento.prosegui la letturaGrande Fratello Vip 4 diretta quinta puntata 20 gennaio 2020: anticipazioni pubblicato su TVBlog.it 20 gennaio 2020 10:54.

Gossip Grande Fratello Vip - Ivan Gonzalez contro Carlotta : “Non ti capisco” : Carlotta Maggiorana al GF Vip si commuove. Ivan Gonzalez: “Non ti capisco” Nella Casa del Grande Fratello Vip la tensione per l’avvicinarsi della quinta puntata, in onda questa sera lunedì 20 gennaio in prima serata su Canale 5, ha buttato nello sconforto Carlotta Maggiorana. L’ex Miss Italia si è lasciata andare a delle confidenze con Clizia Incorvaia e Ivan Gonzalez. La ragazza sente molto la mancanza della sua famiglia ...

Stasera Tv 20 gennaio | Canale 5 | Grande Fratello Vip : Stasera Tv: 20 gennaio alle 21:20 su Canale 5 il quinto appuntamento del “Grande Fratello Vip” di Alfonso Signorini. Su Canale 5 Alfonso Signorini, ci accompagna al quinto appuntamento con il Reality di Mediaset, sempre accompagnato dal duo Wanda Nara e Pupo, gli opinionisti in studio. Nell’appuntamento precedente, quello di Venerdì 17, la serata si è conclusa […] L'articolo Stasera Tv 20 gennaio | Canale 5 | Grande ...

Grande Fratello Vip 2020 - Clizia Incorvaia : "Francesco Sarcina mi ha destabilizzata" (video) : Nuove confessioni di Clizia Incorvaia sul matrimonio con Francesco Sarcina durante la permanenza nella casa del 'Grande Fratello Vip'. L'influencer siciliana ha raccontato come il leader de Le Vibrazioni è riuscito a conquistarla:prosegui la letturaGrande Fratello Vip 2020, Clizia Incorvaia: "Francesco Sarcina mi ha destabilizzata" (video) pubblicato su Gossipblog.it 20 gennaio 2020 10:28.