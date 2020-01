Ercolano, manca l’acqua per quattro ore: la zona interessata (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoErcolano (Na) – La GORI, società incaricata di gestire il servizio idrico, ha comunicato che, per via di un guasto improvviso, sono attualmente in corso delle mancanze d’acqua dalle 11.00 alle 15.00 di lunedì 20 gennaio 2020 nel Comune di Ercolano. La zona interessata dal disservizio è quella del Corso Italia, dal numero civico 143 a seguire. Il problema dovrebbe durare al max quattro ore, ma i tecnici sono al lavoro per tentare di ridurre i tempi. L'articolo Ercolano, manca l’acqua per quattro ore: la zona interessata proviene da Anteprima24.it. anteprima24

