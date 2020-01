Emilia Romagna, padre di Borgonzoni: “Lucia dice che non ci vediamo da quando aveva 5 anni? Bugia assoluta e dimostrabile, si vergogni” (Di lunedì 20 gennaio 2020) “Se avete occasione di sentire mia figlia Lucia, ditele semplicemente che dovrebbe provare un po’ di umana vergogna nel raccontare balle, del tipo che non ci parliamo da quando lei aveva cinque anni. È assolutamente falso, una bugia sesquipedale. E’ proprio una falsità a livello documentale ed è dimostrabile. Se Lucia vincerà le elezioni regionali, cosa più che possibile, il mio sarà uno dei primi telegrammi. Non c’è problema”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de La Zanzara, su Radio24, da Giambattista Borgonzoni, padre di Lucia Borgonzoni, candidata leghista del centrodestra alla presidenza della Regione Emilia Romagna. L’architetto bolognese, notoriamente sostenitore del candidato di centrosinistra Stefano Bonaccini, esprime il suo supporto al movimento delle Sardine, a cui ha donato alcuni quadri di famiglia (“portano una ventata di ... ilfattoquotidiano

