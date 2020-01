Calciomercato, l’Inter accelera per Eriksen. La Roma insiste per Politano (Di martedì 21 gennaio 2020) Calciomercato, notizie 20 gennaio 2020. L’Inter vuole Eriksen mentre la Roma non smette di cercare Politano. Milan su Juan Jesus. MILANO – Calciomercato, le notizie di lunedì 20 gennaio 2020. “Abbiamo presentato un’offerta per Eriksen, aspettiamo“. Ausilio conferma il forte interesse dell’Inter per il giocatore del Tottenham anche se la trattativa non è semplice da portare a termine. Vicino anche Moses del Chelsea. In uscita ci sono sia Politano (su di lui insiste la Roma) che Sebastiano Esposito (ultima idea del Parma dopo l’infortunio di Inglese). Potrebbero essere ceduti anche Vecino e Lazaro ma su questo c’è ancora da lavorare. Il Milan pensa a Juan Jesus e Robinson Curiosità anche sul Milan che nelle prossime ore dovrà provare a cedere Suso, Paquetà e Piatek. In uscita anche Ricardo Rodriguez con Robinson del Wigan che ... newsmondo

