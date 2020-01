Benevento Calcio, pari indolore contro il Pisa: sanniti nettamente primi (Di lunedì 20 gennaio 2020) Benevento Calcio: l’1-1 col Pisa nella prima di ritorno lascia comunque i ragazzi di Pippo Inzaghi al primo posto in classifica con ben 12 punti di vantaggio sul Pordenone. Si ferma a sette la fantastica striscia di vittorie consecutive del Benevento Calcio. Nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di serie B, i giallorossi non vanno oltre il pareggio per 1-1 con il Pisa al Ciro Vigorito. In gol nel primo tempo con Coda al 10′, la squadra di Pippo Inzaghi viene però beffata da un’autorete di Tuia al 18′. Ma si tratta di una beffa davvero parziale, visto che i campani comandano il torneo cadetto in beata solitudine, alla luce del rassicurante vantaggio di 12 punti sulla più diretta inseguitrice, il Pordenone. Ancora più consistente il vantaggio sul Crotone terzo (+16). Insomma, a fine gennaio la squadra cara alla famiglia Vigorito sembra già vicinissima al ... 2anews

IAMCALCIOBENEVE : I Re dei Bomber. Pro C. Di Meo prova la fuga, sale Di Benedetto #benevento #iamcalcio #calcio - IAMCALCIOBENEVE : Festa del gol per Le Streghe: contro il Lions Mons Militum è 19-0! #benevento #iamcalcio #calcio - alfredosalzano : Addio a Gaetano Allegretti. Va via un pezzo di storia del Benevento calcio | Tv7 Benevento -