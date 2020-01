Australian Open 2020 in tv oggi (20 gennaio): orari, programma, tv, ordine di gioco (Di lunedì 20 gennaio 2020) oggi 20 gennaio gli Australian Open andranno in scena. Sul cemento Australiano assisteremo a un grande spettacolo e al confronto generazionale tra i top-three Novak Djokovic (vincitore dell’anno scorso), Rafael Nadal (n.1 del mondo) e Roger Federer (n.3 del mondo) e la nouvelle vague, degnamente rappresentata dal greco Stefanos Tsitsipas (vittorioso nelle ATP Finals 2019), dal russo Daniil Medvedev (finalista allo US Open 2019) e dal tedesco Alexander Zverev. MATCH SOSPESI PER PIoggiA A MELBOURNE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-HARRIS (20 gennaio), INIZIO ALLE ORE 01.00 ITALIANE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI SINNER-PURCELL (20 gennaio), INIZIO ALLE ORE 03.00 ITALIANE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-OPELKA (20 gennaio), INIZIO ALLE ORE 03.00 ITALIANE In questo day-1 saranno Federer e Djokovic i primi ad entrare in scena, mentre Tsitsipas dovrà affrontare ... oasport

