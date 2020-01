Un sacco bello: 40 anni fa Carlo Verdone cominciava a farci ridere. E non ha più smesso (Di domenica 19 gennaio 2020) Un sacco bello, il primo film di Carlo Verdone, usciva il 19 gennaio del 1980, per diventare un cult : ne ripercorriamo la storia, anche per vedere come aveva in sé tutto il cinema di Verdone che sarebbe venuto. "Daa Juventus? In che senso?". È una delle tante frasi cult di Un sacco bello, il primo film da attore e regista di Carlo Verdone, che oggi compie 40 anni. Un sacco bello, infatti, usciva il 19 gennaio del 1980, per diventare un cult di intere generazioni. Per chi ha più o meno l'età del film, Un sacco bello è stato un pezzo d'infanzia e gioventù: negli anni Ottanta infatti passava ripetutamente in televisione, e in breve tempo è diventato uno di quei film da vedere e rivedere, imparando le battute a memoria, provando a imitare i personaggi di Verdone, ... Leggi la notizia su movieplayer

ilpost : “Un sacco bello” ha 40 anni - Noovyis : (Un sacco bello: 40 anni fa Carlo Verdone cominciava a farci ridere. E non ha più smesso) Playhitmusic - - cinemaniaco_fb : ?????????????? Un sacco bello: 40 anni fa Carlo Verdone cominciava a farci ridere. E non ha più smesso… -