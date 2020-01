SHAMELESS - Episodio 10x11 | Un posto da chiamare casa

SHAMELESS - Episodio 10x10 : Vendetta - tremenda vendetta : Siete curiosi di sapere cosa avverrà stasera tra i Gallavich e nelle vite degli altri Gallagher?Attenzione: Spoiler!Nell'Episodio precedente:Kev e V si improvvisano infermieri per curare i poveri del South Side, ma devono fare i conti con una brutta realtà sociale che riguarda l'aborto.Frank viene torturato e drogato da Faye, decisa a vendicarsi dell'arresto del suo fidanzato. Alla fine, lo spinge in un'auto piena di pillole sparse ...

SHAMELESS - Episodio 10x09 : Le ragioni di un gesto : Nuovo Episodio di SHAMELESS: riuscirà a risollevare l'andamento di questa stagione?Attenzione: Spoiler!Nell'Episodio precedente:Ian e Mickey sospettano l'uno dell'altro a proposito dell'omicidio di Paula. Per avere "l'immunità coniugale" decidono di sposarsi, ma i tempi non sono ancora maturi.Lip e Tami ritrovano la serenità e affidano Fred a zia Oopie, una vecchietta un po' stravagante ma dall'aspetto buono.Liam mette in atto tutte le sue ...

SHAMELESS - Episodio 10x08 : La verità viene a galla : Ultimo appuntamento dell'anno con i gallagher!Sarà un bell'Episodio? Non ci resta che vederlo|Attenzione: Spoiler!Nell'Episodio precedente:Carl rimane colpito dall'omicidio di Ester, conosciuta per caso alla fermata del bus, e dalla mancanza di luci in quella zona. Quindi, fa di tutto affinché il Comune ripari i lampioni e renda la vita dei cittadini più sicura.Debbie festeggia con la sua amica "acchiappa-mariti-ricchi" e si ritrova a fare la ...

SHAMELESS - Episodio 10x07 : Un perfetto cittadino : Nuovo appuntamento con la famiglia più incredibile del mondo!Attenzione:Spoiler!Nell'Episodio precedente:La truffa di Frank e Liam non va a buon fine, anzi: il nipotino viene sottratto da una coppia che, quindi, non paga per averlo.Carl aiuta Anne e la sua famiglia a combattere contro dei prepotenti messicani arrivati dal Texas che li contrastano nella vendita dei tamales. Alla fine, tra i due scatta pure il bacio....Il piano di Debbie contro ...

SHAMELESS - Episodio 10x06 : Fuga per amore : Nuovo appuntamento con SHAMELESS stasera!La nuova truffa di Frank avrà conseguenze pesanti?E che ne sarà dei Gallavich?Attenzione: Spoiler!Nell'Episodio precedente:Debbie si affida ad un presunto avvocato per avere da Pepa i soldi di Derek a beneficio di Franny. Ottiene solo una minaccia da parte della vedova e dei suoi veri avvocati dell'Esercito: se vuole quei soldi, dovrà cedere la custodia della figlia.Randy, il marito di Ingrid, porta a ...

SHAMELESS - Episodio 10x05 : Ritorno alla libertà : Casa Gallagher è in subbuglio: chi arriverà stasera?E chi tornerà finalmente in libertà?Attenzione: Spoiler!Nell'Episodio precedente:Le gravi condizioni di salute spingono Mikey a farsi arrestare per poter tornare in prigione e ricevere le cure migliori gratuitamente. Frank è triste all'idea di perdere il suo migliore amico e complice di truffe, ma, anche se a malincuore, lo lascia andare via.Liam scambia gli aiuti e le buone intenzioni di Mavar ...

SHAMELESS - Episodio 10x04 : Anche da uno sciopero si può trarre ispirazione : Questa sera abbiamo un altro appuntamento con i Gallagher!Liam scoprirà qualcosa sul suo nuovo "amico"?Attenzione: Spoiler!Nell'Episodio precedente:Liam scopre l'esistenza di due Americhe che coinvolgono le persone di colore e conosce uno "zio" acquisito: Mavar. L'uomo è molto affascinante e subito attira l'attenzione di V.Ian sta per uscire di prigione con la condizionale, per buona condotta, ma questo mette in pericolo il suo rapporto con ...

SHAMELESS - Episodio 10x03 : Nuova vita in casa Gallagher! : Un'altra serata in compagnia dei Gallagher!Frank e Lip riusciranno a gestire i loro nuovi ruoli?Attenzione: Spoiler! Nell'Episodio precedente:Difficile convivenza forzata in cella tra Ian e Mickey: costretti negli stessi spazi, sono insofferenti l'uno verso l'altro e discutono come una vecchia coppia di sposi.Ricattata da Mikey che vuole restituire all'amico Frank il suo ruolo di "patriarca" dei Gallagher, Debbie cede lo scettro e lascia ...