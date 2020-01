Sardine, piazza piena a Bologna: "Riportare qui la gente è già una vittoria" (Di domenica 19 gennaio 2020) In piazza VIII Agosto la manifestazione "Bentornati in mare aperto" organizzata dal movimento. "A Salvini serve vincere per... Leggi la notizia su today

repubblica : Bibbiano, la questura chiede alle Sardine di rinunciare alla piazza per darla a Salvini - fattoquotidiano : Bibbiano, Sardine: “Abbiamo l’autorizzazione per la piazza, ma siamo pronti a rinunciare se la Lega fa lo stesso. È… - fattoquotidiano : Sardine, oltre 7mila in piazza a Bologna. “È la prima vittoria, fino a qualche mese fa il clima politico e sociale… -