Rapinatore aggredisce pattuglia Carabinieri, africano arrestato prima del ‘colpo’ in farmacia (Di domenica 19 gennaio 2020) Carabinieri arrestano 34enne armato davanti ad una farmacia. Addosso aveva tre paia di pantaloni e due giubbini per cambiarsi d’abito dopo eventuale rapina. Il Comando provinciale dei Carabinieri di Napoli spiega: “Era appostato a pochi metri dall’ingresso di una farmacia di Via Sotto il Monte a Pozzuoli. Calzava uno scaldacollo che gli copriva parte del volto e un cappellino marrone di lana. Impugnava con la mano destra una pistola argentata, con la sinistra un caricatore. Quando una pattuglia della stazione di Pozzuoli è transitata davanti alla farmacia, l’uomo ha nascosto arma e serbatoio in una falda del giubbino. Il movimento non è sfuggito ai militari che hanno immediatamente interrotto la marcia e raggiunto il malvivente. Dopo aver tentato inutilmente la fuga e opposto una forte resistenza, il 34enne di origini ghanesi già noto alle Forze dell’Ordine è stato disarmato ... Leggi la notizia su ladenuncia

