Paola e Chiara Iezzi tornano insieme a Che tempo che fa (Foto) (Di domenica 19 gennaio 2020) Un veloce saluto di Paola e Chiara Iezzi a Che tempo che farà per poi tornare da Fabio Fazio al tavolo di Che tempo che fa in prime time su Rai 1, una reunion che non ci aspettavamo più (Foto). Dopo anni dalla loro separazione il pubblico sottolinea il loro ritorno insieme con un applauso. Si fa un po’ fatica a riconoscerle ma più che altro è Chiara ad apparire cresciuta, Paola ha invece solo tagliato i suoi lunghi capelli o forse è perché l’abbiamo vista più spesso in tv. In coppia un successo strepitoso a cui hanno rinunciato mentre continuavano a crescere: “Dividersi è sempre malinconico ma quando si arriva alla fine di un percorso è sempre corretto…”. Inutile girarci intorno quando le sorelle Iezzi hanno abbandonato il duo si è detto di tutto, soprattutto che non andavano d’accordo. Fazio anticipa che c’è tanto da raccontare ma in un primo incontro parlano semplicemente ... ultimenotizieflash

Luca_zone : RT @soundsblogit: Paola e Chiara, la reunion in tv: 'Nessuno screzio, siamo una famiglia' - lovingkiedis : Mi sono persa Paola e Chiara a #CTCF, quanto devo aspettare per riguardare il video su YouTube? -