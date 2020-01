Pamela Prati torna a parlare del caso Mark Caltagirone:”Ho ancora tanto dolore dentro di me” (Di domenica 19 gennaio 2020) E’ stato il cado mediatico dell’anno che si è da poco concluso, ci riferiamo al presunto matrimonio tra Pamela Prati e Mark Caltagirone. La bella showgirl a distanza di diversi mesi è tornata a parlare di quella situazione che l’ha posta al centro di asprissime polemiche. Nel suo racconto, apparso sulle pagine del settimanale Di Più, ha svelato di essere ancora profondamente turbata da quanto accaduto. I loro nomi, ormai da tempo, vengono utilizzati anche in chiave ironica. Il web non ha perso tempo e sono apparsi meme e gif di ogni tipo. Nella scorsa stagione televisiva Pamela Prati è stata ospite di svariati programmi nei quali ha cercato di difendersi. Nonostante tutto la sua immagine è finita inevitabilmente per non essere più limpida. Sono moltissimi gli italiani che non credono alla tesi che la vorrebbe vittima di un raggiro amoroso nato sul web. La storia ... Leggi la notizia su kontrokultura

