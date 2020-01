La volpe intrappolata (Di domenica 19 gennaio 2020) In una regione a sud della spagna un ciclista assieme ad un amico stavano facendo il loro solito allenamento. Improvvisamente uno dei due si ferma in quanto aveva notato tra i cespugli qualcosa che si muoveva velocemente. Una volta fermati i ciclisti si avvicinarono per capire che cosa c’era di strano tra quei cespugli. Sbucò fuori una volpe, la quale si dimenava perché era rimasta intrappolata con il collo legato ad una corda. Il ciclista capì che doveva intervenire immediatamente in quanto la volpe, a forza di agitarsi poteva rimanere strozzata o peggio poteva morire per disidratazione o per mancanza di cibo. Dopo un po’ la situazione sembrava andare sempre peggio, la volpe si agitava sempre di più in quanto non si fidava dell’uomo che invece era lì solamente per aiutarla. La ... Leggi la notizia su bigodino

LameziaInforma : -