Junior Cally diventa un caso, Foa: "Eticamente inaccettabile" - (Di domenica 19 gennaio 2020) Francesca Galici Pioggia di proteste contro Junior Cally a Sanremo. Marcello Foa reputa la sua partecipazione "Eticamente inaccettabile" e tutti gli schieramenti politici si ribellano La presenza del rapper Junior Cally sul palco del festival di Sanremo si è trasformato in un caso politico. Dopo la lettera delle 29 deputate di diverso schieramento e il messaggio social di Lucia Borgonzoni, supportata da Matteo Salvini, adesso a esprimere la sua opinione è Marcello Foa, direttore della Rai. La levata di proteste delle ultime ore nei confronti del cantante in gara dal prossimo 4 febbraio ha smosso anche il direttore della tv pubblica, che ha espresso "forte irritazione per scelte che vanno nella direzione opposta rispetto a quella auspicata." Marcello Foa ha ricordato come il festival di Sanremo, specialmente nell'edizione del suo 70° anniversario, dovrebbe essere un momento ... Leggi la notizia su ilgiornale

