Junior Cally a Sanremo, le proteste di Borgonzoni e Salvini: “Incita al femminicidio e allo stupro con soldi pubblici” (Di domenica 19 gennaio 2020) Sanremo, Junior Cally al Festival scatena altre polemiche: intervengono Borgonzoni e Salvini Continuano le polemiche per il Festival di Sanremo. L’edizione numero 70 condotta da Amadeus si è già contraddistinta per essere incredibilmente polemica e l’ultimo fattore scatenante riguarda il giovane rapper romano Junior Cally. Il rapper è uno dei 24 concorrenti in gara, ma è già stato additato dalle stesse deputate che hanno chiesto ad Amadeus di scusarsi pubblicamente per via della conferenza stampa (e la frase infelice riguardo Francesca Sofia Novello). Le deputate avrebbero menzionato i brani di Junior Cally, che sono “pieni di violenza, sessismo e misoginia”. In particolare, ad aver scatenato l’ira delle deputate è un brano del 2017 di Junior Cally, intitolato “Strega”, il cui testo è considerato violento e offensivo nei confronti delle ... Leggi la notizia su tpi

