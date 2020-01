Forti nevicate in Iran: scuole e aeroporti chiusi a Teheran (Di domenica 19 gennaio 2020) Forti nevicate si stanno abbattendo in numerose province dell’Iran: le autorità sono state costrette a chiudere tutte le scuole della capitale e bloccare i volti interni da e per l’aeroporto di Mehrabad. La neve ha provocato anche il caos sulle strade, con lunghe code e qualche incidente.L'articolo Forti nevicate in Iran: scuole e aeroporti chiusi a Teheran Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

