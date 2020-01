Digitale terrestre DVB-T2: come verificare i televisori compatibili (Di domenica 19 gennaio 2020) In occasione del passaggio al Digitale terrestre DVB T2, ecco i passaggi per verificare se il nostro televisore è compatibile In Italia si avvicina una nuova rivoluzione nel mondo dei televisori con il passaggio al Digitale terrestre DVB T2, un nuovo sistema di trasmissione Digitale, Di seguito spieghiamo come verificare se i nostri televisori sono compatibili a questo nuovo sistema di codifica, più moderno, resosi necessario per liberare le frequenze che saranno utilizzate da telefonini e tablet a 5G. Iniziamo col dire che la legge prevede che tutti televisori venduti dal 2017 devono essere compatibili con questo nuovo sistema di trasmissione e quindi dotati di DVB-T2 e del relativo codec di compressione HEVC. Se non ricordiamo quando abbiamo acquistato il ... Leggi la notizia su movieplayer

MariusTimish : RT @LeonardoRubini: Nessuno direbbe che la TV trasmessa col digitale terrestre possa farci ammalare, eppure è un continuo leggere di catast… - Dansai75 : RT @2didenari: Sono stati predisposti due canali tv che diranno con certezza se il televisore è compatibile con il nuovo standard di trasmi… - digitalsat_it : RT @GhioAnto: Attivazione cartelli Test HEVC Main 10 frequenze Rai e Mediaset - Digital-News -