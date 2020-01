Di Maio vola a Berlino per il caso Libia: “l’Ue parli con una sola voce” (Di domenica 19 gennaio 2020) Si pronuncia anche Luigi Di Maio sul caso Libia. In attesa della conferenza di Haftar sul blocco del petrolio, per Di Maio ci vuole unità. Il caso Libia sta facendo discutere il mondo intero, ma specialmente l’Unione Europea, che dalla nazione libica ne trae il petrolio. Così, proprio i principali esponenti dell’Unione Europea, stanno organizzando … L'articolo Di Maio vola a Berlino per il caso Libia: “l’Ue parli con una sola voce” proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

